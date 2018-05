Ancora cinghiali in via Commerciale, Polidori (Ln): «Ripresi i lavori di messa in sicurezza»

«Sono state nuovamente segnalate, nel comprensorio scolastico di via Commerciale 158, quello adiacente a campo Cologna, presenze di cinghiali». Lo dichiara ilPrimo maggio, Polidori (Ln): «Stelle rosse di Tito umiliano una festa di tutti»

„ capogruppo della Lega in consiglio comunale Paolo Polidori.

“«Dopo la mia interpellanza dello scorso anno, il Comune di Trieste ha stanziato delle risorse per circa 50 mila euro per rifare il recinto del comprensorio: visti i lunghi tempi burocratici in merito all’espletamento delle procedure per la partenza dei lavori, il Comune aveva predisposto una serie di piccole manutenzioni per chiudere i varchi di accesso».

«Visti i recenti avvistamenti, ho sentito oggi l’assessore Lodi, che mi ha confortato sul fatto che già ieri sono ricominciati i lavori di messa in sicurezza, e che proseguiranno per la prossima settimana. Un tanto per rimarcare -conclude Polidori - la grande attenzione che questa amministrazione riserva alle segnalazioni dei cittadini».