Manifestazione CasaPound, coalizione csx: "Dipiazza non ribadisce la sua contrarietà"

"Ieri purtroppo il Consiglio comunale si è nuovamente diviso su temi che dovrebbero essere condivisi da tutte le forze politiche. Rispetto alla mozione di contrarietà alla manifestazione di CasaPound avevamo presentato un testo che, nella sostanza, ribadiva la netta posizione contraria che il Sindaco già aveva espresso ai media: una posizione che il nostro primo cittadino non ha voluto ribadire ieri sera, preferendo divagare e spingendoci, quindi, a chiedere che quella contrarietà "senza se e senza ma" venisse condivisa dall'Aula".Lo hanno dichiarato i consiglieri e le consigliere del Partito Democratico, di Insieme per Trieste, di Verdi-Socialisti e di SEL in seguito al Consiglio comunale di ieri, 25 settembre.

"Per ottenere una risposta unanime su un tema così delicato - ha aggiunto la coalizione del centro sinistra-, abbiamo più volte dato la disponibilità a modificare il nostro testo o a scriverne uno nuovo, ma la maggioranza di destra non ne ha voluto sapere, così come non ne ha voluto sapere di inserire un piccolo emendamento su una mozione da loro presentata su un altro tema delicato come quello delle Foibe, su cui anche avremmo potuto avere un voto unanime".