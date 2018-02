Dipiazza da Forza Nuova, Scoccimarro (FdI): «Sinistra frustrata, si chiama democrazia»

«L'atteggiamento di questa sinistra è un "un fallo da frustrazione", come lo definiamo noi sportivi, in vista della sonora sconfitta che si prospetta». Fabio Scoccimarro, candidato capolista al Senato proporzionale e coordinatore di FdI Fvg, commenta così la manifestazione antifascista che si è tenuta oggi, 24 febbraio, in concomitanza con il convegno di Forza Nuova.

«In merito alla partecipazione del sindaco alla manifestazione di Forza Nuova, non vedo particolari problemi: è il sindaco di tutti e un candidato di quel movimento siede nei banchi della maggioranza, si chiama democrazia!».

«Sono invece fortemente perplesso da questo clima di odio creato ad hoc dalla proposta Fiano - ha aggiunto Scoccimarro - : sono stati puniti tutti coloro che hanno ricevuto in regalo una bottiglia con la foto di Mussolini, mentre si è rimasti ciechi verso chi grida odio nelle piazze e malmena i carabinieri».

«In questa brutta campagna elettorale, una sinistra sconfitta, sceglie di non confrontarsi con i problemi attuali e riporta le lancette della storia indietro di 75 anni. Qualcuno li avvisi che siamo nel 2018 e si occupino dei problemi degli italiani invece di fare sedute spiritiche collettive per evocare fantasmi» ha concluso.