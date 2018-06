Commissioni, Bolzonello (Pd): «Maggioranza spaccata su elezioni presidenti»

«Dopo il silenzioso esordio del gruppo della Lega, che ha visto intevenire in Aula il solo capogruppo Bordin, oggi abbiamo assistito a una scena spiacevole. Una maggioranza con un risultato bulgaro si è spaccata sui nomi dei presidenti da eleggere per le commissioni consiliari. Una bella prova di confusione rispetto a una questione piuttosto semplice, nella quale Lega e Fi non sono riusciti a trovare una sintesi. Questa crepa, che si vedeva già in campagna elettorale, è destinata ad allargarsi nei prossimi mesi».

A dirlo è il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Sergio Bolzonello commentando l'esito odierno dell'elezione degli uffici di presidenza delle commissioni consiliari. «Auguro ai nuovi presidenti delle commissioni consiliari un buon lavoro, nella speranza che si ricordino di essere maggioranza, con tutte le responsabilità che ne derivano».