Consiglio comunale, Camber (FI): «I grillini non si erano accorti che erano finite le delibere?»

In merito al comunicato stampa diramato dal gruppo consigliare del Movimento 5 stelle di Trieste, il capogruppo di Forza Italia Piero Camber afferma: «Più che “poco dopo le nove”, direi che il Consiglio comunale di giovedì scorso (22 marzo), iniziato alle 19, si è concluso poco prima delle 22. Ma le informazioni non corrette non si limitano agli orari: infatti i consiglieri 5stelle accusano la maggioranza di aver chiuso i lavori ritardando “provvedimenti di interesse per la città”: mi chiedo se forse non si siano accorti del fatto che erano concluse le operazioni sulle 3 delibere all'ordine del giorno. Restavano quindi solo mozioni d’indirizzo politico e neanche urgenti».

«Sorge dunque il lecito dubbio – conclude Camber - che i consiglieri del Movimento 5 stelle avessero il piacere di stare in nostra compagnia, pur di non tornare a casa dai loro assenti compagni, impegnati direttamente in campagna elettorale».