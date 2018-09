Martini (Pd): "Vigile urbano tra i "rondisti?" Polidori: "Nessuno è stato riconosciuto"

"Come appreso da conversazioni sui social sembrerebbe che uno o più rappresentanti della Polizia Locale abbiano preso parte alla passeggiata per la sicurezza organizzata da Forza Nuova qualche giorno fa. Vorrei sapere se rappresenta il vero oppure no". Le parole interolocutorie sono del consigliere del Partito Democratico Fabiana Martini, che ha voluto rivolgere il quesito alla Giunta e direttamente al vicesindaco del Comune di Trieste Paolo Polidori.

La risposta

"Posto il fatto che dal punto di vista del significato della parola, non concordo sull'appellativo di ronda anche perché se delle persone sono andate in giro a fare delle passeggiate non ritengo opportuno e corretto il significato della ronda. Detto questo, ho fatto fare degli approfondimenti ed è stata trovata una fotografia e da questa nessun componente è stato riconosciuto come dipendente della Polizia Locale; quindi, la fotografia può essere presa in considerazione fino ad un certo punto, anche perché dall'immagine non si evice se fosse un dipendente della Polizia Locale. Comunque - ha concluso - da un eventuale partecipazione alla passeggiata per la sicurezza comporterebbe sanzioni più gravi rispetto al semplice rimprovero verbale. Tutta la documentazione, compresi gli screenshot della pagina, è stata segnalata all'ufficio disciplinare e forniremo aggiormenti quando fosse il caso".

Il caso

Venerdì scorso alcuni militanti del movimento neofascista di Forza Nuova si erano recati nella zona tra via sant'Anastasio e via Pauliana e avevano messo in scena la "passeggiata per la sicurezza", subito ribattezzata "ronda" dalle opposizioni a livello politico. Presente alla "passeggiata" anche il consigliere comunale ex Lega Nord ed ora nelle fila di Forza Nuova, Fabio Tuiach. Le "ronde" per la sicurezza hanno naturalmente creato un dibattito che ha coinvolto anche i sindacati delle forze di Polizia, tra i quali il Sindacato Autonomo Polizia e il Sindacato Italiano Lavoratori Polizia.