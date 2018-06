Consoli norvegesi in Municipio: «Con Fincantieri in programma 8 navi per la Viking»

Cordiale incontro ieri in Municipio tra il Sindaco Roberto Dipiazza e i componenti del Corpo Consolare Norvegese in Italia, che stanno partecipando in questi giorni al Meeting nazionale dei Consoli onorari del Paese scandinavo in corso di svolgimento fino a domani (domenica 10 giugno) nella nostra città.

Ai diplomatici, che erano guidati dall'Ambasciatrice a Roma Margit F. Tveiten e dal Console Onorario a Trieste Francesco Slocovich, il Sindaco Dipiazza, che li ha ricevuti nel tradizionale Salotto Azzurro, ha illustrato le principali caratteristiche storiche e culturali e i “punti di forza” attuali di Trieste, dai traffici portuali in crescita alle ambiziose prospettive di riuso urbano del grande spazio del Porto Vecchio, dall'altissimo livello degli istituti scientifici e di ricerca al boom del turismo cui potrebbe collegarsi anche un ulteriore sviluppo del traffico crocieristico, fino all'eccellenza della cantieristica giuliana che proprio nella costruzione delle più grandi navi da crociera (ma non solo) trova un fondamentale fattore di crescita.

Un aspetto questo che è stato sottolineato anche dall'Ambasciatrice Tveiten reduce proprio da una visita alla Fincantieri, società che, come noto, ha “coltivato” negli ultimi anni uno specifico e rilevante rapporto con la realtà cantieristica norvegese, con l'acquisizione di ben cinque cantieri e società di progettazione navale. Motivo “non casuale” per cui proprio a Monfalcone saranno prossimamente costruite due navi e poi progressivamente (entro il 2027) ben altre sei per l'importante compagnia crocieristica Viking.

Il compiacimento per l'alto livello di vivibilità in città e per la bellezza del territorio, espresso da tutti i rappresentanti diplomatici presenti, e la reciproca consegna di due simbolici doni – lo stemma rossoalabardato della Città e l'Orso Polare delle Svalbard – hanno concluso l'incontro.