Coop Operaie e risparmiatori traditi: incontro con Gianni Girotto e Alessandro Fraleoni Morgera

"Il risparmio tradito: il caso delle Cooperative Operaie" è il titolo dell'incontro in programma giovedì 26 aprile alle ore 20 in piazza Cavana a Trieste nell'ambito della campagna elettorale del MoVimento 5 Stelle per le Regionali 2018.

Sul palco il senatore M5S Gianni Girotto e Alessandro Fraleoni Morgera, candidato alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. Interverranno anche Paolo Menis, capogruppo M5S in Consiglio comunale a Trieste, e il consigliere regionale M5S Cristian Sergo.