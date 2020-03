La politica triestina al tempo del Coronavirus: i messaggi sui social di assessori e consiglieri

I politici eletti come rappresentanti dal popolo triestino, assessori delle Giunte Fedriga e Dipiazza o consiglieri regionali che siano, stanno seguendo il continuo evolversi della situazione legata alla diffusione del Coronavirus un po’ come tutto il Paese. Durante questi giorni la classe politica triestina ha infatti “risposto” in diversi modi in merito all’allarme Coronavirus. Siamo andati quindi a cercare le loro posizioni e ad analizzare il loro atteggiamento, se così si può definire, da tastiera (precisando che in questo articolo sono state prese in considerazione esclusivamente le opinioni espresse sui social, quindi quelle pubbliche, di assessori regionali e comunali, oltre ai consiglieri del Friuli Venezia Giulia).

In Consiglio regionale: quarantena per due triestini

I rappresentanti del popolo triestini finiti in quarantena a causa della vicinanza con il posto di Igor Gabrovec sono Antonio Lippolis (Lega) e il vicepresidente del Consiglio e consigliere dem Francesco Russo.Proprio Russo sui social ha affermato di aver “appreso la notizia della mia quarantena da internet prima che qualcuno fra le autorità competenti lo comunicasse ufficialmente a me. Siamo personaggi pubblici ma siamo anche persone che hanno una vita privata. Non è bello che la mia famiglia e i miei amici lo abbiano dovuto scoprire così”.

Antonio Lippolis ha detto di stare bene. “Dovrò solo stare a casa quindici giorni in isolamento. Niente di grave”. Giuseppe Ghersinic invece sembra prendersela con Gabrovec, condividendo la notizia di StudioNordNews in cui si leggono le dichiarazioni del leghista Mazzolini, infuriato con il consigliere della SK.

Chi non pubblica niente e chi pubblica notizie sui migranti

L’attivissimo Danilo Slokar invece sulla situazione in Consiglio regionale su Facebook non ha ancora pubblicato niente, come pure l’assessore Fabio Scoccimarro e Roberto Cosolini del Partito democratico. Il leghista e assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, pubblica invece post che vanno dalle istruzioni di massima, al fenomeno dell’immigrazione fino alle interviste rilasciate dal virologo Burioni.

Le parole del presidente

Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimliano Fedriga pubblica un messaggio dai toni più moderati. Per superare questo difficile momento di emergenza sanitaria è necessario che ognuno faccia la sua parte”. Andrea Ussai dei Cinque Stelle esprime un “ringraziamento agli operatori della sanità e della Protezione civile e un messaggio di vicinanza alle persone in isolamento, alle famiglie e a un comparto economico fortemente provato”.

Fratelli d’Italia tra Europa e Cina

L’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen affida a Twitter la sua comunicazione e l’attività di oggi 4 marzo si “limita” a retwittare ili coordinatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto sulla delega Eu della difesa ad un commissario francese. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Claudio Giacomelli è “fermo” a ieri 3 marzo. La quarantena per chi arrivava dalla Cina a qualcuno sembrava razzista. Adesso la Cina mette in quarantena chi arriva dall'Italia. La situazione è grave ma non è seria”, così Giacomelli che è anche consigliere al Comune di Trieste.