Corte dei Conti, Moretti (Pd):«Bene assoluzione Illy, Bolzonello è la migliore risorsa per il centrosinistra»

«Accolgo con grande piacere la notizia dell'assoluzione di Illy, a conferma del corretto operato della Giunta di allora». A dirlo è il capogruppo del Pd, Diego Moretti commentando l'assoluzione dell'ex presidente Riccardo Illy e della Giunta da lui presieduta nella causa legata alla cessione dell'ex caserma della Guardia di Finanza di Tarvisio (Udine).

«A margine di questa vicenda, ribadisco la convinzione che Bolzonello sia la migliore candidatura per le prossime elezioni regionali che possa esprimere non solo il Partito democratico, ma tutto il centrosinistra. L'assoluzione di Illy, quindi, non può spostare la nostra scelta».