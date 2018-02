Corteo antifascista, Silp: «Trieste ha dimostrato che manifestare pacificamente si può»

«A Trieste si sono svolti regolarmente la manifestazione ed il corteo antifascista che ha visto dispiegato al freddo sferzante della Bora un servizio di ordine pubblico che ha efficacemente garantito la sicurezza della manifestazione, organizzata per protestare contro la presenza dei rappresentanti del movimento Forza Nuova alla Stazione Marittima, e che ha visto anche la partecipazione, ci si permetta di dire, sconveniente, del Sindaco della città Dipiazza, il quale, evidentemente non pago delle infelici parole già pronunciate alla Risiera di San Sabba in occasione della Giornata della Memoria, ha ritenuto di dover dimostrare ancora una volta la sua vicinanza (come peraltro sottolineato da alcuni oratori) ad un movimento che si ispira a ideologie anticostituzion ali di matrice fascista e che vedeva sedute al tavolo delle persone che hanno avuto “qualche problema con la giustizia” e che hanno la pretesa di ergersi a paladini di valori che hanno personalmente tradito!»Queste le dichiarazioni del Silp Cgil Trieste.

«Trieste - prosegue il sindacato - ha dimostrato civilmente (a differenza di quanto purtroppo accaduto in altre città) che manifestare democraticament e e pacificamente si può e si deve! Il nostro ringraziamento particolare va a tutte le donne e agli uomini che sono stati impiegati in servizio e che, come peraltro testimoniato dalla nostra Questore, che alla fine ha inteso ringraziare tutti i reparti e il personale presenti, hanno lavorato in condizioni di estremo disagio a causa delle avverse condizioni meteorologiche».