CPR Gradisca, Lega: "Creato da legge Minniti, basta attacchi da opposizioni"

"All'interno dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) sono accolti unicamente coloro i quali devono essere espulsi e non hanno diritto di rimanere sul territorio italiano. Inoltre, nella maggioranza dei casi trattasi di soggetti con precedenti penali che minano la sicurezza dei cittadini". Lo affermano in una nota i consiglieri regionali della Lega, Diego Bernardis e Antonio Calligaris, intervenendo sul tema Cpr.

Secondo gli esponenti del Carroccio, il Pd prima si sarebbe speso per chiudere il Centro di identificazione ed espulsione (Cie) di Gradisca, poi ha di fatto aperto il Cpr con l'allora ministro dell'Interno, Minniti e ora, all'opposizione in Regione, vorrebbe chiudere di nuovo la struttura. "Se non stessimo parlando di contrasto all'immigrazione clandestina - concludono Bernardis e Calligaris - ci sarebbe da ridere rispetto al comportamento dei democratici".

Miani (Lega): "Attacchi scomposti e demagogici"

Dello stesso avviso il consigliere regionale leghista Elia Miani, secondo cui si tratta di "un tema che non solo non è di diretta competenza della Giunta Fedriga, ma che rimanda addirittura a una legge istitutiva, la 46/2017", di conversione del decreto Minniti in tema di protezione internazionale e contrasto dell'immigrazione illegale.

"Una legge - evidenzia Miani - approvata dal Partito democratico ai tempi in cui Minniti ricopriva la carica di ministro dell'Interno". A questo proposito, l'esponente leghista esprime preoccupazione per la volontà, attribuita al Pd, di lasciare liberi di circolare soggetti potenzialmente pericolosi che, attualmente, sono ospitati nei Cpr. "Il Gruppo consiliare della Lega - fa sapere il consigliere maggioranza - finché al governo di questa Regione ci sarà il Centrodestra farà di tutto per contrastare il flusso di immigrati irregolari sul nostro territorio". Miani conclude rassicurando che nessun attacco scomposto e demagogico da parte delle Opposizioni fermerà l'iniziativa politica del Carroccio.