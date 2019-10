Crisi Principe, Shaurli: "Serve l'impegno immediato del Mise"

"La crisi della Kipre sta prendendo una piega preoccupante e serve l'impegno immediato del Mise e finalmente una Regione più presente". Così il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che il gruppo Quattro R ha comunicato il disimpegno dall'ipotesi di salvataggio di Kipre Holding e delle sue controllate, fra le quali Principe di San Daniele.

"Il ministro Patuanelli ha riconosciuto che il Pil industriale di Trieste è in difficoltà ed è certamente consapevole delle varie crisi accese su tutto il territorio regionale. Gli chiediamo di attivarsi e dare un segnale di cambiamento nella difesa di impianti produttivi e posti di lavoro. Al Mise troverà ancora una lettera inviata al suo predecessore in cui i nostri parlamentari chiedevano attenzione per gli stabilimenti situati sul territorio regionale"