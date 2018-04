Elezioni Fvg: primi dati di affluenza alle urne, Trieste penultima in regione

Trieste penultima in regione tra le cinque circoscrizioni per affluenza alle urne dai primi dati: entro le ore 12 si è recato a votare il 16,50% degli elettori (34.216 votanti su un totale di 212.168 elettori).

Al primo posto Udine con il 18,84% seguita da Gorizia con il 18,11% e Pordenone 17,14%. Ultima per affluenza Tolmezzo con il 15,70%.

Affluenza in calo quindi rispetto alle politiche del 4 marzo, dove entro le 12 si erano già recati a votare il 22,53% degli elettori in Fvg, che risultava la seconda regione in Italia per affluenza alle urne.