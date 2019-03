Debora Serracchiani è il nuovo vicepresidente dell'assemblea del PD

Debora Serracchiani diventa il nuovo vicepresidente del Partito Democratico: l'elezione è avvenuta oggi, 17 marzo, a Roma durante l'assemblea nazionale del partito assieme ai delegati regionali. Lo ha annunciato la stessa ex presidente del FVG sui suoi canali social: "Ringrazio per la fiducia del segretario Nicola Zingaretti e del Presidente Paolo Gentiloni per la nomina a vice presidente del Partito Democratico. Al lavoro, tutti assieme!".

Il segretario regionale Shaurli

Così ha affermato durante l'assemblea il segretario regionale del Pd Cristiano Shaurli: "L'intervento del nuovo segretario con l'elezione del presidente dell'Assemblea del partito sono segni importanti: un Pd che cambia passo e si ritrova unito nello slancio verso la rivincita. Siamo orgogliosi di aver impostato per primi in Fvg un approccio che guarda alle cose da fare, ai bisogni dei cittadini, ben prima che alle questioni interne del partito". "Sanità pubblica, infrastrutture, lavoro, welfare e diritti sono dei pilastri nei quali il partito regionale si riconosce pienamente - ha aggiunto Shaurli - e sui quali da subito siamo impegnati. L’appello ai valori e a un’Europa diversa e più forte ci trova già in campo".

Per Shaurli "è condivisa l'apertura dichiarata da Zingaretti alle forze della società civile, al campo più largo dei moderati, dell'ambientalismo e delle sinistre responsabili. Lo spirito pluralistico che il segretario ha ribadito è garanzia di unità anche per le minoranze, confermato anche dalle nomine alla vicepresidenza dell'Assemblea".