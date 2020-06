Migranti, Serracchiani mette Sap e Fsp nel "mirino": "Megafono di Salvini e Meloni"

Sull'arrivo dei nuovi 40 agenti in servizio a Trieste Debora Serracchiani non ci sta e rispedisce le accuse al Sindacato Autonomo di Polizia e alla Federazione Sindacale di Polizia. La polemica, nata negli scorsi giorni dopo che Lorenzo Tamaro e Edoardo Alessio, rispettivamente segretari delle sigle sindacali vicine al centrodestra, avevano denunciato il mancato arrivo di forze fresche sul territorio chiedendo che agli annunci potessero seguire "i fatti".

La conferma dal Ministero

“Sono 37 i nuovi agenti che si sono presentati in sede, in modo scaglionato entro il 26 maggio scorso, mentre nei prossimi giorni, a partire dal 5 ed entro il 15 giugno, arriveranno altre 40 unità per trasferimenti ordinari a copertura del turn over" così ha risposto la dem in una nota inviata alla stampa. "La conferma dei rinforzi - rincara la Serracchiani - viene direttamente dal Ministero dell'Interno".

Megafono di Salvini e Meloni

Secondo il Partito democratico il Sap e l'Fsp sarebbero stati al corrente di tutto "ma hanno voluto montare una polemica esclusivamente politica, prestandosi come al solito a fare da cinghia di trasmissione della destra”. La riunione del Capo della Polizia con le sigle sindacali, secondo la deputata, ha avuto luogo "lo scorso 14 maggio" e in tale occasione "sono state fornite tutti i numeri e le date sulle attività concorsuali e sulla mobilità, comprese le assegnazioni". Serracchiani ha concluso lamentando il fatto che, a livello territoriale, il Sap e l'Fsp penserebbero troppo alla politica "facendo da megafono ai temi cari a Salvini e alla Meloni".