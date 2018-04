Degrado in via dei Giuliani, Polacco (FareAmbiente): «Una delle tante scene che vediamo quotidianamente»

«In via dei Giuliani da qualche giorno questa è la scena, una delle tante che vediamo quotidianamente sul nostro territorio, l’ultima novità è appendere un foglio con scritto “ritira Acegas” ma in realtà nessuno avvisa l’azienda». Lo dichiara in riferimento all'abbandono di alcuni rifiuti ingombranti Sabrina Polacco, consigliere della Quinta Circoscrizione e responsabile della sezione Laudato Sì Trieste di Fareambiente, che di queste segnalazioni ne raccoglie molte giornalmente.

«Qualche settimana fa,continua - durante il Consiglio della Quinta Circoscrizione, c’è stato un incontro tra responsabili Acegas, Polizia Locale e responsabili del Comune, dal quale è emerso quanto costa alla collettività tutta questa inciviltà».

«Ricordo - conclude Polacco - che esiste un servizio completamente gratuito (numero verde 800955988 o tramite app “Il Rifiutologo) attraverso il quale vengono ritirati i rifiuti ingombranti. Bisogna trovare delle soluzioni concrete per far conoscere a tutta la cittadinanza questo servizio, puntare su controlli mirati e sull’aumento delle sanzioni per combattere l’incremento dell’inciviltà».