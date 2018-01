Delegazione cinese in Porto Vecchio, Dipiazza: «Le cose non avvengono per caso, abbiamo lavorato molto sulla promozione» (VIDEO)

«Grazie al grande lavoro di promozione che stiamo facendo il Porto Vecchio di Trieste sta catturando l’attenzione del mondo». Lo dichiara il sindaco Dipiazza sul suo profilo Facebook, dopo aver ricevuto i giornalisti della stampa nazionale cinese della China Radio International e del quotidiano nazionale della luce e della chiarezza Guangming Daily.

«L'incontro è stato preceduto da un'intensa fase organizzativa - spiega Dipiazza - abbiamo messo in contatto questi giornalisti anche con altre istituzioni e importanti realtà del territorio. È stato un piacere presentare la nostra città e le grandi opportunità rappresentante dalla riconversione del vecchio scalo. Questa è una delle tante delegazioni che stanno chiedendo di visitare i magazzini del Porto Vecchio, molte già sono arrivate ed altre arriveranno. Le cose non accadono per caso, lo scorso anno abbiamo lavorato molto per promuovere in maniera mirata la nostra città ed ora stiamo cominciano a raccogliere i frutti. Continuiamo così».