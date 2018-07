Topi a Melara, Salvati (Pd): «Al via intervento massiccio»

Fiab Ulisse, Salvati (Pd): «Bocciata la mozione sugli impegni assunti da Dipiazza»

„Da lunedì si parte con un massiccio e si spera risolutivo intervento di derattizzazione a Melara. Lo annuncia su Facebook il capogruppo del Partito Democratico della sesta circoscrizione Luca Salvati.

«Già da alcuni mesi - racconta Salvati -mi erano pervenute diverse segnalazioni da parte dei residenti sulla presenza di ratti, in particolare per quanto riguarda via Forlanini e via Pasteur. Prontamente ho segnalato la situazione agli uffici comunali competenti e a quelli Ater (per via Pasteur)».

«Nelle settimane successive - prosegue - sono però aumentate le segnalazioni. Ho mandato quindi una nuova comunicazione agli uffici nella quale ho consigliato di intervenire "massicciamente" per risolvere il problema"».

«Sicuramente - continua il capogruppo - è mancata un pò di prevenzione; gente che lancia viveri dal balcone di casa e il grande caldo non hanno aiutato».

Dopo aver incontrato un rappresentante della ditta che effettuerà l'intervento il consiglier Salvati ha quindi dichiarato con soddisfazione che lunedì si inizierà con la chiusura delle tane per passare successivamente alla derattizzazione vera e propria.

