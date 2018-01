Luigi di Maio in Fvg: il candidato premier del M5s a Trieste, Udine e Codroipo

Luigi Di Maio nel pomeriggio in Friuli, 3 gennai Luigi Di Maio, il candidato premier del MoVimento 5 Stelle, oggi è in Friuli Venezia Giulia per proseguire il suo tour intitolato "Rally per l'Italia", cammino che lo porterà fino al 4 marzo a girare l'Italia in vista delle votazioni per la XVIII legislatura.

Come riportato da Udine Today, l'appuntamento più atteso è fissato all'auditorium Comelli, all'interno del Palazzo della Regione di via Sabbadini, dove, dalle ore 19 alle 22, il più giovane vicepresidente della Camera dei deputati che la Repubblica abbia mai avuto, incontrerà i cittadini, gli imprenditori, gli iscritti e i curiosi sul tema del commercio. Alla serata saranno presenti anche il consigliere regionale Cristian Sergo, Antonella Colutta del Consiglio Provinciale Confcommercio, Mario Marini, Presidente Confesercenti Fvg e Damiano La Rocca del Gruppo Organizzato Indipendente Ambulanti Fvg.

Il programma della giornata:

Ore 10.00 visita al Porto di Trieste

Ore 13.00 visita a Codroipo all'azienda Humanoid e incontro con le aziende Defendlt e Metallaser

ore 14.30 Incontro a Udine con Confartigianato, Confapo e Cna in via del Pozzo 8.

Alle 16.30 visita all'azienda Watly nella zona industriale Aussa Corno in via Malignani.

Alle 19.00 incontro pubblico intitolato "Un commercio a 5 stelle" presso l'auditorium Comelli in via Celcilia Sabbadini.







