Differenziata porta a porta Muggia: incontro pubblico con la Coalizione del Centrodestra

Si terrà mercoledì 28 febbraio alle 17.00, presso la "Sala Millo", l'ncontro pubblico organizzato dalla Coalizione del Centrodestra (Lista Dipiazza-ForzaMuggia con i Consiglieri Demarchi, Norbedo e Mariucci, Lega Nord con il Consigliere Ferluga e Fratelli d'Italia con Nicola Delconte) sulla rivoluzione della gestione rifiuti "differenziata porta a porta" che sta investendo Muggia.

«L'obiettivo di questo incontro, totalmente diverso da quelli che sta organizzando la maggioranza con Net, è informare i nostri cittadini, con un esempio vero di Amministrazione trasparente. In seguito a un'analisi fatta a partire dai documenti e dai dati in possesso di noi Consiglieri di Centrodestra, vogliamo spiegare ai cittadini come sono andate realmente le cose nella questione gestione rifiuti che ci ha portato all'affidamento del servizio a Net, iter iniziato già nel 2014 sotto la Giunta Nesladek e che sta proseguendo con la Giunta Marzi nella figura di Assessore all'Ambiente della Litteri-Nesladek» ha specificato la Coalizione del Centrodestra.