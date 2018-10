Forza Nuova, Conte si dimette

Il Segretario regionale di Forza Nuova Denis Conte ha annunciato oggi, 17 ottbre, le sue dimissioni."Constatato che da Segretario regionale non sono riuscito a tenere una coerenza politica, in linea con le idee e il rispetto per la vita e per la morte, che hanno contraddistinto Forza Nuova da più di venti anni mi dimetto dall’incarico e dal partito".

A seguito dell'annuncio il Segretario nazionale del movimento forzanovista, Roberto Fiore, ha annunciato un'imminete visita a Trieste: "Respingo le dimissioni in quanto considero Denis Conte il protagonista dei successi politici degli ultimi anni nella città di Trieste. Annuncio una visita nella città entro il fine settimana".