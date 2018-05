Roberti annuncia le dimissioni da vicesindaco: «Inizia una nuova avventura» (VIDEO)

«Uno degli ultimi video che terrò in questo ufficio. E arrivata la convocazione del primo Consiglio regionale che si terrà il 22 maggio. Il giorno prima mi dimetterò dalla carica di vicesindaco». Lo annuncia in un video sul suo profilo Facebook il vicesindaco di Trieste Pierpaolo Roberti, uno tra i consiglieri eletti più votati alle scorse elezioni regionali con circa 2500 preferenze a Trieste ed ora dato come uno dei papabili assessori della giunta Fedriga.

«Dispiace da un lato, - commenta Roberti - dall'altro inizia una nuova avventura, nella quale porterò avanti quelle che sono state le linee di questi due anni di mandato»