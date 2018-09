Diritto d'autore, De Monte (Pd): «Vittoria contro i giganti del web»

Fine alla deregulation

«Oggi vincono il lavoro, le persone e la buona informazione contro i giganti miliardari del web». Lo afferma l’eurodeputata del Pd e vice capodelegazione italiana Isabella De Monte, dopo il voto, oggi in Aula a Strasburgo, sulla nuova direttiva per la disciplina dei diritto d’autore, che «pone la parola fine alla deregulation totale su internet a favore esclusivamente delle grandi piattaforme online».

Le modifiche

Secondo De Monte, da tempo a favore della direttiva, che oggi ha sostenuto con il suo voto in Planaria nel gruppo S&D, «dopo l’estate sono state apportate al testo alcune modifiche che lo rendono più chiaro e che impediscono che venga ridotta la libera circolazione delle informazioni sul web tra persone a scopo non commerciale. Chi usa siti come Wikipedia, per fare un esempio, continuerà a farlo senza problemi. Ciò che cambia – sottolinea De Monte – è che i giganti del web, con fatturati miliardari, non potranno più sfruttare gratuitamente i contenuti prodotti da altri a scopo commerciale».

Riconoscimento del lavoro

«Chi produce informazione, cultura, arte, creatività – osserva De Monte – ha il diritto al riconoscimento del proprio lavoro, che non può essere utilizzato gratis per macinare miliardi. Questa direttiva pone un freno al far west sul web e permette finalmente di armonizzare le leggi in materia nei singoli Stati membri».