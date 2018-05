Doppia preferenza di genere, Russo (Pd): «Ripresenterò un disegno di legge»

«Dei 49 consiglieri regionali eletti in FVG solo 7 sono donne: credo sia un dato su cui riflettere. La politica è stato spesso un mondo a trazione maschile: è ora di abbattere anche questo retaggio del passato» così scrive in un post su Facebook Francesco Russo, già senatore PD, neoeletto consigliere regionale

«Nella scorsa legislatura c’è stato un disegno di legge per introdurre la doppia preferenza di genere, ma non ha avuto successo: ho intenzione di ripresentarlo all’inizio di questa legislatura. E sinceramente mi auguro possa essere un’azione condivisa da tutta l’Aula. Far sì che siano rappresentati in modo equilibrato donne e uomini nelle istituzioni non credo sia di sinistra o destra, è semplicemente giusto. Massimiliano Fedriga ce lo prendiamo insieme questo impegno?» .