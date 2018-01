Doppio asse Dipiazza-Russo: dopo il Porto Vecchio, il campus in via Rossetti

Un campus capace di raccogliere tutti gli studenti delle scuole superiori di Trieste nella caserma di via Rossetti. Si tratta di un progetto dell’amministrazione comunale, in particolare del sindaco Roberto Dipiazza, su cui si sta impegnando anche il senatore Francesco Russo, che dichiara: «Nei giorni scorsi, dopo essermi consultato con il Sindaco Dipiazza, sono stato a Roma nella sede di Cassa Depositi e Prestiti. Argomento: la caserma di Via Rossetti. Il progetto dell’amministrazione comunale è ambizioso e la caserma, di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti, è valutata 15 milioni di euro. Soldi che il Comune non ha».

«Sapevo da tempo dell’interesse di Cdp per le aree di Porto Vecchio - continua Russo -: ecco perché ho proposto al Direttore Generale di Cdp Investimenti di cedere al Comune la Caserma in cambio di una piccola partecipazione in Porto Vecchio. Ha dimostrato grande interesse. Nel mio ultimo mese di mandato spero davvero di riuscire a portare a termine quest’operazione. Un altro tassello per dare a Trieste il futuro che merita».