Eaton, Moretti (Pd): «Salvini sfrutta paure e difficoltà della gente»

«Dopo Cisint, ecco il suo capo, Salvini che non ha mancato l'occasione per fare quello di cui sono capaci i leghisti e il centrodestra in genere: sfruttare paure e difficoltà della gente». A dirlo è il capogruppo del Pd, Diego Moretti commentando la visita a Monfalcone del segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini.

«Nel suo tour elettorale questa mattina, Salvini ha utilizzato i lavoratori della Eaton per rastrellare voti e visibilità, sfruttando il dramma che stanno vivendo tante famiglie del territorio. Salvini dice che farà dimenticare “i disastri in campo sanitario soprattutto e lavorativo della giunta Serracchiani e dei suoi fantasmi”. Non sa nemmeno di cosa parla, la sua visita a Monfalcone è del tutto inutile dal punto di vista di un aiuto concreto alla gente, anche perché la Regione sta lavorando per cercare di dare una risposta ai lavoratori della Eaton».