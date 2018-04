Economia del mare, Cosolini (Pd): «Portualità, logistica, grande cantieristica ma anche artigianato e piccola impresa»

«Economia del mare è portualità, logistica, grande cantieristica ma è anche artigianato e piccola impresa di qualità: ed è merito di piccole imprese specializzate se i megayachts da un po’ di tempo scelgono Trieste per attività di manutenzione che portano un notevole beneficio di fatturato e di posti di lavoro». Così dichiara l'ex sindaco di Trieste, ora candidato per il Pd al Consiglio regionale, Roberto Cosolini in un post sul suo profilo Facebook.

«In questi giorni -continua - nel canale industriale c’è l’ultimo arrivato e ho avuto il piacere di visitare il cantiere. In passato ho lavorato per la nautica promuovendo la nascita del polo Nautico in Ezit e poi, da assessore regionale, del distretto tecnologico del mare. Oggi - conclude - per dare una mano a queste imprese c’è ancora molto da fare, e lo faremo».