Taglio stipendi M5S, 87 mila euro per ecosostenibilità delle scuole del FVG

I portavoce regionali e nazionali eletti in FVG annunciano al territorio l’avvio del progetto “Facciamo Ecoscuola” che mette a disposizione fondi, ripartiti per regioni, volti all’adeguamento degli ambienti scolastici in direzione ecosostenibile. Previsti, per il FVG, 20 mila euro provenienti dalle restituzioni degli eletti M5S in Regione e 67 mila da quelle dei parlamentari. “Nessuna contropartita per noi, ma solo il giusto seguito al valore sociale che diamo alla nostra presenza nelle istituzioni”