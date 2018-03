Elezioni 2018, Camera: in FVG centrodestra a 40%. Tondo +13% su Serracchiani (Scrutini parziali)

1000 sezioni scrutinate su 1369 per la Camera in FVG, ma il risultato non cambia rispetto al Senato. In Regione si conferma primo partito la Lega con il 26,79%, 10,90% Forza Italia, 5,37% Fratelli d'Italia e 1,22% Noi con l'Italia - Udc, con una coalizione di centrodestra che si attesta a 42,97%.

Anche qui il Movimento 5 Stelle è il secondo partito - coalizione con il 23,97% sopra il Partito Democratico al 18,40% che guida la coalizione di centrosinistra appena al 23,11% (+ Europa al 3,34%, Italia Europa Insieme allo 0,50% e Civica Popolare Lorenzin a 0,42%. Liberi e Uguali fa registra il 3,10% e a seguire Casapound all'1,25%.

A Trieste Tondo batte Serracchiani e Zoccano

Come per il Senato, i numeri del proporzionale si confermano nei collegi uninominali. In particolare a Trieste l'ex governatore Renzo Tondo (cdx) batte con largo vantaggio la presidente uscente Debora Serracchiani (csx) e il candidato del Movimento 5 Stelle Vincenzo Zoccano: rispettivamente 38,37%, 25,89% e 25,76%.

Anche il collegio di Gorizia vede numeri simili, con Guido Germano Pettarin (cdx) al 37,72% sopra Sabrina De Carlo (M5S) al 27,86% e Giorgio Brandolin (Csx) al 24,94%.

Dato nazionle

