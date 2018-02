Elezioni, Fedriga (LN): «Sceglieremo il miglior candidato Fvg ma dopo il 4 marzo»

«Sceglieremo il miglior candidato per il Friuli Venezia Giulia, attingendo da una rosa di nomi che rappresenta un elemento di ricchezza e sulla quale ovviamente non grava alcun veto. La decisione verrà però presa dopo il 4 marzo».

Lo dichiara Massimiliano Fedriga, capolista della Lega alla Camera e segretario in Friuli Venezia Giulia.

«Non occorre sottolineare l'importanza delle Regioni per un partito come il nostro, che da sempre riconosce e promuove le autonomie e i territori. Va da sé dunque - prosegue il deputato - che l'obiettivo di dare al Friuli Venezia Giulia un governo capace di rispondere alle esigenze di cittadini e imprese dopo i cinque anni di disastri targati Serracchiani e Pd, rimane ai primissimi punti del nostro programma».

«Prima del 29 aprile, data delle regionali, è tuttavia in calendario una scadenza fondamentale per il Paese, ma anche per le stesse Autonomie locali: il voto politico del 4 marzo è infatti un punto di svolta, e su di esso dobbiamo concentrare tutte le nostre energie in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Abolire la legge Fornero, introdurre la flat-tax e contrastare l'immigrazione clandestina sono elementi qualificanti per noi essenziali al fine di cambiare il futuro dei cittadini».