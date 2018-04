Elezioni, Cecco (Progetto Fvg): «Sostenere piccole imprese, il 90% dell'economia regionale» 

«Molti in questi giorni gli incontri anche con i piccoli imprenditori, commercianti ed artigiani dell’area giuliana, con la conferma che persistono le difficoltà e le richieste per sostenere queste attività, da sempre fulcro della nostra economia» dichiara Giorgio Cecco candidato consigliere regionale con Progetto Fvg.

«Il sistema economico della nostra Regione è rappresentato per oltre il 90% da piccole e micro imprese, è quindi fondamentale sostenere tali attività, con aiuti per l’innovazione e la predisposizione di una fiscalità di vantaggio, ma la maggior parte delle richieste sono per una seria semplificazione burocratica – sottolinea Cecco -. Sicuramente il taglio dell’Irap può rappresentare un valido aiuto anche per dare la possibilità alle imprese di impiegare risorse verso nuove assunzioni, insieme ad una generale sburocratizzazione, nonchè incentivi all’imprenditoria giovanile, non con finanziamenti spot, ma mirati e strutturali. Quindi defiscalizzazione e semplificazione in primis a sostegno e per dare ossigeno alle piccole imprese da troppo tempo lasciate morire con politiche inadeguate» conclude il candidato.