Elezioni, Codega (Pd): «Centrodestra assente su temi importanti per il territorio»

«Il centrodestra a parole si dice interessato al territorio, alla regione e alla città di Trieste. Poi nei fatti, quando si tratta di dare un contributo spariscono tutti. Oggi, evidentemente impegnati nelle passerelle elettorali con i loro rispettivi capi, Tondo e Fedriga non hanno ritenuto di partecipare al confronto organizzato dal Propeller club sul porto di Trieste. Credo sia importante sapere cosa ne pensano e cosa propongono per la maggiore infrastruttura strategica della regione. Almeno Tondo, che ha pure governato in passato la Regione, potrebbe evitare la fuga». A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Franco Codega.