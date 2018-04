Elezioni, Cosolini (Pd): «Con Sertubi ed ex Alcatel mi sono sempre impegnato per il lavoro»

«Oggi sono andato prima a testimoniare la mia solidarietà e il mio impegno ai lavoratori della Sertubi per le nuove preoccupazioni sul futuro dello stabilimento e poi ai cancelli della Flex a incontrare i lavoratori». Così dichiara l'ex sindaco e candidato al Consiglio regionale Roberto Cosolini, specificando che «Si muovono molti candidati, e anch'io lo sono, e la diffidenza su queste "presenze" è comprensibile. Ma io per il lavoro mi sono sempre impegnato e battuto con le scelte per il rilancio del Porto, con lo sforzo per coniugare lavoro e ambiente, senza promesse facili che altri hanno fatto senza mantenerle, a Servola. Infine, con l'impegno per smuovere l'immobilismo che appesantiva Trieste».

«Oggi - continua Cosolini -, in un momento in cui finalmente a Trieste c'è un po' di ripresa occupazionale, non è il momento di sedersi ma semmai di fare in modo che i processi avviati si rafforzino e siano irreversibili, e di impegnarsi anche per la qualità e la stabilità del lavoro: su questo tema ho lavorato in passato predisponendo la Legge regionale 18 del 2005,detta "Il Buon Lavoro", e ritengo che la Regione potrà fare ancora molto».

«Intanto - prosegue il candidato del Pd -, per ricordare che gli incontri di oggi che ho citato in premessa hanno alle spalle una storia vi lascio due immagini: una si riferisce alla notte passata, era l'11 novembre 2012, da sindaco con i lavoratori della Sertubi che difendevano il loro lavoro (alcuni si ricorderà si erano incatenati). La seconda è del 25 aprile del 2015 quando insieme a Debora Serracchiani ci impegnavamo con i lavoratori dell'allora Alcatel oggi Flex per affrontare insieme un momento difficile».

Gallery