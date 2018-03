Elezioni, Cosolini: «Soddisfatto per Tatiana e Debora, felice anche per Patuanelli»

«Decisamente soddisfatto perché alla fine anche Tatiana e Debora sono elette e certo non era scontato nel risultato a dir poco negativo complessivo. Aggiungo che mi fa piacere l'elezione al Senato di Stefano Patuanelli: persona che stimo, già ottimo consigliere di opposizione, saprà lavorare per il bene della comunità e di Trieste in particolare e si potrà certo collaborare». Queste le parole dell'ex sindaco di Trieste Roberto Cosolini in riferimento all'elezione al Senato del candidato del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli.

«A Stefano,- conclude Cosolini - abituato ad un abbigliamento informale, avevo scherzosamente promesso una cravatta e.....ho mantenuto la promessa. Lui ha pagato il caffè ma non si illuda, avanzo ancora un brindisi ! Buon lavoro Stefano».