Elezioni FVG, Rizzetto (FdI): «Inaccettabile stallo sul nome del candidato»

«Ritengo inaccettabile lo stallo che si è creato e che ci vede attori protagonisti ma in attesa. Fratelli d'Italia ha sempre dimostrato correttezza e rispetto delle regole della coalizione di centro destra ma arrivati a questo punto sollecitiamo, per l'ultima volta, un’intesa che porti entro le prossime ore all’individuazione del nostro candidato Presidente alla Regione».

Walter Rizzetto, rieletto deputato con Fratelli d'Italia, chiede ai paritti di coalizione di accelerare e prendere una decisione in merito al candidato presidente del centrodestra alle prossime elezioni regionali del 29 aprile: «Voglio ricordare che tale nominativo doveva essere palese entro il 5 Marzo. Dopo un’entusiasmante campagna elettorale che ci ha portato ad aumentare notevolmente il consenso regionale siamo disposti, ancora una volta, a mediare e chiudere questa ulteriore vicenda che andrà ad esprimere il nostro candidato Governatore. Ma va fatto in tempi brevissimi».

«Abbiamo dato ampio margine di scelta e disponibilità sui nomi di Forza Italia e Lega. Ora serve uno scatto decisivo - conclude Rizzetto -: non tanto per noi quanto per migliaia di elettori che sperano in un cambio di rotta concreto per il Friuli Venezia Giulia, terra devastata da ben 5 anni di pessimo Governo del Pd».