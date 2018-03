Elezioni, Fvg secondo in Italia per affluenza: alle urne il 22% degli elettori

Secondi in Italia per affluenza: in Friuli Venezia Giulia il 22,53% degli elettori si è recato alle urne entro le 12 di oggi, domenica 4 marzo. Prima regione in Italia per partecipazione risulta l'Emilia Romagna con il 22,76%, su una media italiana del 19,27%. Trieste è al momento il comune con affluenza più bassa, il 22,3%, la più alta a Gorizia (23,54%) e a seguire Udine (22,63%), e Pordenone (22,41%).