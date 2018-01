Elezioni 2018, Menis (M5s): «A Trieste quasi certa la candidatura di Vincenzo Zoccano»

«Adesso ci stiamo muovendo per le elezioni parlamentarie, presto ci saranno le votazioni sul nostro portale. I candidati saranno presentati molto probabilmente il prossimo weekend durante una convention nazionale a Pescara». Così dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale Paolo Menis, come riportato dal servizio di Bernardo Gulotta in onda su Telequattro.

«Le parlamentarie -spiega Menis - serviranno per stilare gli elenchi che andranno nei collegi plurinominali mentre per quanto riguarda i collegi uninominali le scelte verranno fatte direttamente da Luigi Di Maio. A Trieste è quasi certa la candidatura di Vincenzo Zoccano, presidente nazionale della Consulta dei disabili».

Per quanto riguada le regionali - conclude - se ne riparlerà più avanti. Stiamo vedendo chi sono i candidati disponibili alla presidenza; mi auguro che uno dei cinque consiglieri regionali uscenti voglia intraprendere questa strada perchè sarebbe molto importante per un buon risultato del Movimento 5 Stelle».

«Ricordo che ci confrontiamo costantemente con i cittadini, facciamo una riunione aperta a tutti a settimana, avendo un confronto diretto non solo in campagna elettorale. La bozza del programma è già predisposta sul sito regionale del M5s».