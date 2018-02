Elezioni: minacce su Twitter con foto di patibolo per Tommaso Cerno

Ancora violenza su Twitter per il candidato al senato in Fvg Tommaso Cerno, stavolta con l'immagine di un patibolo e la "dedica": «Questo è il nostro obolo per te». L'ex condirettore di Repubblica, ora candidato con il Pd, ha ripreso e commentato la foto, postata dall'account "battista da norcia": «Un patibolo per me. Per quello che dico. Per le battaglie di libertà che combatto. Questa è l’Italia che vogliamo?».

Solidarietà in rete anche dal segretario del Pd Matteo Renzi, che ha subito retwittato il messaggio. Già tre anni fa, sempre sul profilo Twitter di Cerno era stata pubblicata una foto di una tavola imbandita con i cappi da impiccato.

Cerno ha dichiarato che sporgerà denuncia, poiché «Anche in rete ci vuole responsabilità, non può essere una terra di pazzi ed estremisti che agiscono impunemente». Da parte sua anche molto rammarico per il clima violento che sta caratterizzando le imminenti elezioni.