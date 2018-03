Elezioni, niente simbolo Pd sui manifesti di Bolzonello: «Mi candido come presidente di tutti i cittadini»

Un caso Illy bis di rappresentante indipendente? Un voler nascondere un simbolo di partito in questo momento in profonda crisi? A Trieste come in altre città sono cominciati ad apparire i manifesti elettorali per le prossime elezioni regionali del 29 aprile; in particolare si è già mosso in anticipo rispetto al centrodestra ancora senza nome, il candidato presidente del centrosinistra (scelto dal Partito Democratico) e attuale vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello. Ha colpito però gli addetti ai lavori l'assenza del simbolo del Pd dai manifesti: «Mi candido come presidente di tutti i cittadini della Regione, a prescindere dalle appartenenze», afferma Bolzonello.

«Questo non significa che io rinneghi la mia appartenenza orgogliosa al centrosinistra - aggiunge, evitando un caso di rappresentante "indipendente" come nel caso di Riccardo Illy -, la cui coalizione si sta però ancora formando e si chiuderà il 22 marzo, quindi, anche volendo, non avrei potuto inserire tutti i loghi dei partiti che mi sosterranno».