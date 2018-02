Elezioni politiche, Fedriga (Ln): «Candidati Fvg esprimono massima attenzione per il territorio»

«La Lega è l'unica vera forza di cambiamento e di governo, il valore aggiunto dei nostri candidati è la loro appartenenza al territorio e la loro vicinanza ai cittadini».

Lo ha dichiarato ieri mattina il capogruppo alla Camera e segretario della Lega Fvg Massimiliano Fedriga, in apertura della conferenza stampa di presentazione dei candidati del Friuli Venezia Giulia alle prossime elezioni politiche.

«Il 4 marzo, per la prima volta nella Storia, gli elettori avranno la possibilità di scegliere direttamente il premier: l'accordo interno alle forze di centrodestra prevede infatti che il partito più votato possa esprimere il Presidente del Consiglio».

«Per questo - ha spiegato Fedriga - nel contesto di una coalizione in cui gli obiettivi comuni di massima sono naturalmente condivisi, è necessario che i cittadini decidano quale, tra le varie strategie proposte, debba prevalere sulle altre».

«Poniamo l'esempio della flat-tax, un punto fermo per tutto il centrodestra: Forza Italia la vuole al 23%, mentre la Lega punta a fissarla al 15% al fine di tutelare maggiormente le fasce di reddito più basse. Votare per Salvini Premier significherà dunque dare applicazione alla seconda proposta».

L'attenzione è stata poi rivolta ai candidati della Lega in Friuli Venezia Giulia.

«Nomi che esprimono la massima attenzione per il territorio: elemento fondamentale - ha spiegato il deputato - che però non trova riscontro nelle scelte di altri partiti come, ad esempio, il Pd, che ha deciso di candidare la Boschi a Bolzano».

Questi i nomi:

Uninominali Camera

collegio 3 (Udine) - Daniele Moschioni

collegio 5 (Pordenone) - Vannia Gava

Proporzionale Camera

Massimiliano Fedriga

Vannia Gava

Massimiliano Panizzut

Aurelia Bubisutti

Proporzionale Senato

Mario Pittoni

Raffaella Fiormaria Marin

Lorenzo Tosolini

Federica Chellini