Elezioni regionali, Riccardi (FI): «Non condivido la scelta del candidato dopo le politiche»

«La coalizione comprende quattro soggetti che devono trovare un'intesa rispetto al quadro complessivo: c'è la partita legata all'accordo sui collegi e quella sui vertici delle quattro regioni che voteranno tra il 4 marzo e il mese di aprile». Lo afferma il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Riccardo Riccardi durante l'intervista su Sveglia Trieste in onda su Telequattro in merito alle prossime elezioni regionali e alle candidature del centrodestra.

«È ovvio -continua - che le forze politiche devono essere in qualche modo rappresentate complessivamente. Un lavoro che si sta facendo anche se la gente poi rispetto a queste situazioni giustamente si infastidice».

«Rispetto l'opinione di tutti ma non condivido quest'impostazione che preveda la scelta del candidato presidente dopo le elezioni politiche, non ne capsico le ragioni».