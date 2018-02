Elezioni regionali, Duriavig (SI): «Un candidato unitario della Sinistra per andare oltre la destra e il Pd»

«Si discutono in questi giorni le formazioni e le candidature, soprattutto alla carica di Presidente, per le prossime elezioni regionali. Il tutto però ci appare abbastanza scontato. Il centrodestra deciderà su uno schema di rapporti nazionali ed il Pd rivendica la candidatura di Bolzonello che ha ormai lanciato la sua campagna elettorale. Preso atto, perciò, che nonostante i diversi errori commessi nell'ultima legislatura, il Pd non è in grado di generare, vista la candidatura dell'attuale vicepresidente, una doverosa discontinuità, riteniamo sia fondamentale avanzare una proposta alternativa e ridare rappresentanza ai tanti che oggi non ce l'hanno». Così afferma il segretario regionale Sinistra Italiana Marco Duriavig.

«Per fare ciò,-continua il segretario - crediamo sia necessario e quanto mai utile andare oltre gli schemi già previsti per le elezioni nazionali, ed avanzare una proposta unitaria di tutta la sinistra, che a partire dalle attuali forze politiche organizzate, da Rifondazione, a Possibile, a Mdp, coinvolga associazioni, comitati e tutti i cittadini ed elettori, od ex elettori, della sinistra di questa Regione. Siamo certi infatti che sui contenuti si possano superare le cristallizzazioni del percorso nazionale e si possa costruire una proposta alternativa più ampia e convincente per il governo del Friuli Venezia Giulia».



«Sono in tanti oggi, - prosegue - infatti, che chiedono una politica che prenda le distanze dagli ultimi governi regionali e si ponga come obiettivi fondamentali i temi del lavoro, degli spazi di cittadinanza attiva, dei beni comuni, della sanità pubblica, dell'accoglienza, del sostegno al reddito, del welfare rinnovato e della conversione ecologica dell'economia. Un’alternativa seria e di sinistra per il governo di questa regione esiste, e noi sentiamo il dovere di provare a costruirla insieme a tutte le persone e forze politiche che, senza veti e con un percorso aperto e partecipato, intendono raccogliere questa sfida. A partire dall'individuazione di un candidato alla presidenza della Regione che sappia incarnare una proposta unitaria ed alternativa per il Friuli Venezia Giulia. Il tempo è ora. E noi - conclude -ci impegneremo nelle prossime ore, con determinazione, in questa direzione».