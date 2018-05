Udine: davanti al Comune va in onda "il funerale della Serracchiani"

Elezioni regionali, va in onda il funerale di Debora Serracchiani

„Salvatore Paolo Zampardi, con una messinscena che si è sviluppata tra le vie del centro città, ha celebrato oggi le esequie della sinistra in Friuli Venezia Giulia, con tanto di auto con carro funebre, bara e crisantemi. Scrive, a suo modo, che si tratta principalmente del funerale di Debora Serracchiani - «serva di Roma» -, ma ne ha un po' per tutti gli altri che ritiene ostili: Mattarella - «politicamente figlio del peggior uomo e presidente della storia» -, Napolitano, Gentiloni, Renzi, Lorenzin e Telesca, a loro modo responsabili in concorso di aver cagionato la morte di sua moglie. «Non vi resta che pingere, tacere ed espatriare con un gommone» è la soluzione che Zampardi immagina per il progresso della classe politica che sembra pretendere. L’ultima richiesta è indirizzata all’onorevole Fiano, invitato a disinteressarsi delle battaglie da lui affrontate negli ultimi periodi. Leggere per credere.

Il volantino

