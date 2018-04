Fedriga stravice, per la Lega è il risultato più grande della storia in Fvg (DIRETTA SPOGLIO)

+++Aggiornamento+++

Quasi un plebiscito per Massimiliano Fedriga, neo presidente del Friuli Venezia Giulia. Il candidato leghista ha ottenuto il 57% delle preferenze, doppiando di fatto il secondo classificato Sergio Bolzonelle. Fedriga ora sta tenendo una conferenza dal Consiglio Regionale.

«Grazie alla mia gente. Grazie alla mia terra. Ora al lavoro ascoltando e costruendo- così Massimiliano Fedriga, a seguito dei risultati delle elezioni regionali- Non c'è una sola persona al governo, c'è una squadra e un territorio da ascoltare». Ormai è ufficiale, il candidato Fedriga è il nuovo presidente della Regione con un esito che va al di sopra di ogni aspettativa: per la Lega si tratta del risultato più grande della storia in Fvg. Confermato Riccardi (Forza Italia) vice presidente.

«Non ho la Giunta pronta, ho sempre detto che c'avrei pensato dopo il 29 aprile. Non mi aspettavo un crollo simile dei 5stelle» commenta.

Risultato definitivo su Trieste dei partiti



Presidenti (su Trieste)



La rivincita di Francesco Russo su Roberto Cosolini arriva a due anni dalle primarie per le elezioni comunali del 2016.

Il primo commento arriva proprio da Cosolino: «Un primo commento si può fare: Fedriga stravince in Regione e il risultato di Bolzonello e del centrosinistra è deludente anche se ricuperiamo almeno il secondo posto. A Trieste il risultato è il migliore della Regione, il PD ha 5 punti più della media regionale, e questo grazie soprattutto alla corsa dei candidati: complimenti a Francesco per il grande risultato che sta ottenendo. Infine, ma è la cosa più importante, grazie ai tanti che mi hanno dato fiducia anche in questa occasione»

«Il risultato è in linea con elezioni 4 marzo, ma chi dava per morto il Pd, è stato smentito. Il perno del centrosinistra dovrà essere più aperto e dovrà rinnovarsi, ma rimane un soggetto forte ed è l'unica opposizione al centrodestra». Ha dichiarato Spitaleri, il segretario Fvg del Partito democratico. Bolzonello ha fatto una campagna in condizioni molto complicate dopo il 4 marz, questo gli va riconosciuto e, soprattutto, l'ha fatto con tenacia e attenzione alle proposte concrete che costituiscono il perno della nostra presenza nel consgilio regionale».

Confermato il risultato, la maggioranza si aggiudicherebbe il premio pari al 60% dei 49 seggi, ossia 29 scranni (di cui uno riservato al presidente, quasi certo Massimiliano Fedriga), contro i 20 dell’opposizione (di cui uno riservato al secondo classificato, ossia in questo caso Sergio Bolzonello).

Massimiliano Fedriga terrà una conferenza stampa in Regione alle 12.00

Massimiliano Fedriga

FI; Lega; Autonomia Responsabile; Fratelli d'Italia; Progetto Innovare

Voti 200.733

Percentuale 56.61%

Sergio Bolzonello

Cittadini per Bolzonello; Slovenska Skupnost; Pd; Open Fvg Sinistra

Voti 23.282

Percentuale 33.54%

Alessandro Fraleoni Morgera

Movimento 5 Stelle

Voti 6.692

Percentuale 9.64%

Elezioni regionali 2018 Friuli Venezia Giulia, diretta risulta

RISULTATI DI LISTA:

LEGA NORD 20.997 - 30.25%

PARTITO DEMOCRATICO 16.523 - 23.80%

FORZA ITALIA 8.669 -23.80%

MOVIMENTO 5 STELLE 6.692 - 9.64%

PROGETTO FVG 3.392 - 4.89%

FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 4.403 - 6.34%

SLOVENSKA SKUPNOST 2.819 - 4.06%

OPEN- SINISTRA FVG 1.988 - 2.86%

AUTONOMIA RESPONSABILE 1.976 - 2.85%

CITTADINI PER BOLZONELLO PRESIDENTE 1.952 - 2.81%



È arrivato il momento dei verdetti per quello che riguarda le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. L'affluenza finale è stata inferiore al 50% dei votanti, pari al 49,65%. Nel 2013, alla tornata elettorale precedente, il dato fece segnare 50,48%.

«Siamo estremamente sodddisfatti dei primi risultati - ha dichiarato Roberti a Telequattro-, siamo partiti molto bene, ma cautela perché il territorio non è tutto uguale e danno indicazioni diverse».

Presenti 25 tv e 100 giornalisti molti nazionali in regione per l’interesse nazionale del voto fvg

RISULTATI: Sezioni rilevate 981 su 1369

Massimiliano Fedriga 204.410, 56.66%

FI; Lega; Autonomia Responsabile; Fratelli d'Italia; Progetto Innovare

Voti 200.733

Percentuale 56.61%

Sergio Bolzonello 99.373, 27.55%

Cittadini per Bolzonello; Slovenska Skupnost; Pd; Open Fvg Sinistra

Voti 97.722

Percentuale 27.56%

Alessandro Fraleoni Morgera 43.716, 12.12%

Movimento 5 Stelle

Voti 43.053

Percentuale 12.14%

Sergio Cecotti 13.239 . 3.67%

Patto per l'Autonomia

Voti 13.070

Percentuale 3.69%

Elezioni regionali 2018 Friuli Venezia Giulia, diretta risulta

RISULTATI DI LISTA:

LEGA NORD 96.658 - 34.82%

PARTITO DEMOCRATICO 51.790 - 18.65%

FORZA ITALIA 33.328 -12.00%

MOVIMENTO 5 STELLE 20.558 - 7.40%

PROGETTO FVG 16.234 - 5.85%

FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 15.642 - 5.63%

CITTADINI PER BOLZONELLO PRESIDENTE 11.389 - 4.10%

AUTONOMIA RESPONSABILE 10.579 - 3.81%

PATTO PER L'AUTONOMIA 9.241 - 3.33%

OPEN- SINISTRA FVG 7.841 - 2.82%

SLOVENSKA SKUPNOST 4.366 - 1.57%

Massimiliano Fedriga

FI; Lega; Autonomia Responsabile; Fratelli d'Italia; Progetto Innovare

Voti 29.493

Percentuale 60.57%

Sergio Bolzonello

Cittadini per Bolzonello; Slovenska Skupnost; Pd; Open Fvg Sinistra

Voti 14.405

Percentuale 29.58%

Alessandro Fraleoni Morgera

Movimento 5 Stelle

Voti 3.854

Percentuale 7.91%

Sergio Cecotti

Patto per l'Autonomia

Voti 944

Percentuale 1.94%

“



