Elezioni regionali, Moretti (Pd): «Centrodestra ancora senza guida per la Regione, ci diano un nome con cui confrontarci»

«Da tempo abbiamo individuato il nostro candidato presidente alla Regione in Sergio Bolzonello. Giovedì a Monfalcone avvieremo pubblicamente una campagna d’ascolto sul territorio, che servirà per costruire il nostro programma anche con il contributo della società civile. Quello che serve a tutta la comunità regionale è un confronto serio tra tutte le forze politiche in campo. Un confronto che al momento non è possibile affrontare perché il centrodestra pare impegnato più a risolvere beghe interne su chi guiderà la coalizione, nelle quali non mi permetto entrare e per le quali ho il massimo rispetto, che a offrire a tutta la comunità un riferimento per avviare un dibattito». A dirlo è il capogruppo del Pd, Diego Moretti.

«Da cinque anni il centrodestra fa opposizione a colpi di slogan e in ogni occasione i suoi esponenti non fanno che affermare di essere loro i paladini della specialità e dell'autonomia, salvo poi far decidere ai loro rappresentanti nazionali chi devono candidare come presidente della Regione. Anziché fare polemiche elettorali con commenti semplicistici e banali su questioni nazionali, lascino che a occuparsi di tali questioni siano i soggetti competenti e dicano alla comunità regionale chi sarà il loro candidato».