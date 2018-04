Regionali, FdI: il capogruppo alla Camera Fabio Rampelli in Fvg

Nelle giornata di domani, sabato 14 aprile, sarà presente presso la nostra Regione il capogruppo di FdI alla Camera, Fabio Rampelli. Accompagnato dai rappresentati locali di partito, dai coordinatori Fabio Scoccimarro e Gianni Candotto e dal deputato Walter Rizzetto, visiterà in tarda mattinata un gazebo di candidati di FdI a Martignacco (Ud) per poi spostarsi alle ore 13.00 a San Daniele del Friuli ove ci sarà un incontro con il gruppo locale ed una visita ad un prosciuttificio.

Alle ore 14.00, a Udine per la presentazione dei candidati alle prossime elezioni regionali ed amministrative in città: appuntamento presso Piazza XX Settembre ospiti di Palazzo Kechler, con presenti il candidato presidente Massimiliano Fedriga ed il candidato sindaco Pietro Fontanini. Infine, alle ore 16.00 Rampelli si recherà presso la città di Monfalcone e Rizzetto con il prof. Ugo Falcone presenzierà a Udine alla presentazione del fumetto in onore di Norma Cossetto dal titolo “Foiba Rossa” presso la libreria Mondadori di via Aquileia 89,alle ore 16.30.