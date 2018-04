Elezioni regionali, Tondo: «Trionfo del centrodestra, crollo del Movimento 5 Stelle»

«Affermazione indiscutibile delle Lega. Crollo del Movimento 5 Stelle. Le elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia trasmettono un messaggio politico inequivocabile. Rilevo, tuttavia, che nonostante la campagna elettorale sia stata pesantemente, e forse eccessivamente, condizionata da dinamiche nazionali, le liste civiche hanno tenuto, e Autonomia Responsabile, col 4%, continuerà a garantire il proprio impegno sia in Consiglio regionale che sul territorio».

Così Renzo Tondo, presidente di Autonomia Responsabile, nel commentare «un risultato plebiscitario, che certifica la supremazia del centrodestra nella nostra regione. Mi preme sottolineare come Ar abbia raggiunto un ottimo risultato sia alle regionali che alle amministrative, eleggendo due giovani sindaci a Gemona e a San Daniele. In questi anni abbiamo gettato le basi per crescere una classe dirigente, e in queste elezioni abbiamo solo iniziato a raccogliere i frutti del nostro lavoro».