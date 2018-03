Serracchiani a Roma grazie agli scarti: ecco tutti parlamentari Fvg

L’exploit della Lega in Fvg e la debacle del Pd in regione e a livello nazionale fanno sì che siano 6 i parlamentari del Friuli Venezia Giulia del carroccio contro appena tre del Partito Democratico: oltre a Massimiliano Fedriga entrano alla Camera Vannia Gava, Daniele Moschioni, Massimiliano Panizzut, e al Senato Mario Pittoni e Raffaella Fiormaria Marin.

Forza Italia manda alla Camera Sandra Savino, che stravince nel collegio di Codroipo con il 47,9 per cento, e poi Roberto Novelli e Guido Germano Pettarin, mentre Laura Stabile approda al Senato battendo di 13 punti Riccardo Illy.

Per il centrodestra alla Camera anche Renzo Tondo di Noi con l'Italia e Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, che manda in Senato anche Luca Ciriani.