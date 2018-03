Exploit Lega, Roberti: «Per fare politica ci vuole cuore»

Con gli scrutini che volgono al termine e delineano sempre più una vittoria in Regione Fvg della Lega di Matteo Salvini, i primi a fare dichiarazioni sui social sono propri i vincitori morali del voto nazionale insieme al Movimento 5 Stelle.

A Trieste come nel resto del Friuli Venezia Giulia è stato registrato un exploit della Lega che ha più che doppiato Forza Italia ed ecco che il segretario provinciale e vicesindaco Pierpaolo Roberti parte con i ringraziamenti su Facebook: « Per far politica ci vuole cuore, con il cuore puoi capire le persone, le loro necessità e dar loro le risposte di cui hanno bisogno. Matteo Salvini quel cuore ce l’ha scaldato. Grazie Capitano».

Soddisfazione espressa anche dal coordinatore regionale ed ex capogruppo alla Camera del Carroccio Massimiliano Fedriga che commenta a sua volta: «Grazie Friuli Venezia Giulia! Ora scriviamo insieme il futuro».